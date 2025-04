Ciclismo Mathieu van der Poel vince la Parigi Roubaix Pogacar cade

Mathieu van der Poel si conferma il re della Roubaix: terzo successo di fila per l'olandese nell'Inferno del Nord, eguagliato Moser. Corsa piena di colpi di scena già dai primi tratti di pavè tra forature e scatti dei big. Dopo la foresta di Arenberg la gara si infiamma: Pogacar parte, Pedersen fora, van der Poel risponde e Philipsen si stacca lasciando i soliti due. Ai -40 dal traguardo una caduta dello sloveno in curva lancia VdP verso il successo. Trionfo solitario al velodromo, sul podio anche Pogacar e Pedersen.

