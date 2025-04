San Romano incendio in un appartamento

incendio in un appartamento nella frazione di San Romano a Montopoli. Nella tarda mattina di oggi, domenica 13 aprile, dense colonne di fumo sono fuoriuscite dal piano terra di una palazzina in piazza della Costituzione. Le persone all’interno dell’abitazione sono state portate all’ospedale di Empoli per accertamenti, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato in modo grave. Intervenute due squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e un mezzo della Pubblica assistenza locale. Lanazione.it - San Romano, incendio in un appartamento Leggi su Lanazione.it Montopoli (Pisa), 13 aprile 2025 – Principio diin unnella frazione di Sana Montopoli. Nella tarda mattina di oggi, domenica 13 aprile, dense colonne di fumo sono fuoriuscite dal piano terra di una palazzina in piazza della Costituzione. Le persone all’interno dell’abitazione sono state portate all’ospedale di Empoli per accertamenti, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato in modo grave. Intervenute due squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri e un mezzo della Pubblica assistenza locale.

