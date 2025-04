Inter-news.it - L’Inter si presenta al rush finale forte di una realtà. Nuovi titolari in pectore!

ha superato il Cagliari con il punteggio di 3-1 nell’ultimo turno di Serie A. A spiccare, tra le altre, le prestazioni di Carlos Augusto e Marko Arnautovic, a testimonianza di una nuovache può essere decisiva per le sorti della stagione dei nerazzurri.PARTITA SOLIDA –non ha deluso le aspettative in occasione della delicata gara di Serie A contro il Cagliari,tasi in mezzo alle due sfide europee contro il Bayern Monaco. I nerazzurri, autori di una prestazione entusiasmante nel primo tempo e attenta nel secondo (dopo il gol siglato da Roberto Piccoli all’inizio della frazione), hanno reagito alla trasferta in chiaroscuro di Parma. Dimostrando di non aver alcuna intenzione, a differenza di quanto sostenuto da alcuni, di attribuire minore importanza alla conquista dell’eventuale bis scudetto.