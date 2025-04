Immangiabile Meghan Markle travolta dalle critiche

Meghan Markle travolta dalle critiche per "As Ever", la sua linea di prodotti alimentari appena lanciata: a criticare la duchessa di Sussex è stata Maureen Callahan, giornalista del Daily Mail. "Proprio come la sua fondatrice, questi prodotti alimentari e bustine di tè promettono tanto e mantengono poco - si legge nell'articolo -. Fidatevi: ho ordinato tutto quello che era disponibile e l'ho messo alla prova del gusto. Una prova breve, però. La maggior parte dei prodotti di Meghan Markle, dai prezzi esorbitanti, è Immangiabile. Davvero. Persino il linguaggio sulle confezioni di plastica dall'aspetto economico è offensivo". Nel suo mirino ci finiscono tutti i prodotti, tra cui il "preparato per crêpe" da 14 dollari ("ha una consistenza e un sapore simili a dei pancake poco cotti") e il "Miele di fiori selvatici - Edizione Limitata" da 28 dollari.

Come scrive msn.com: Meghan Markle travolta dalle critiche per il suo nuovo show su Netflix: «Noioso». Ma c’è chi la difende - Meghan Markle parla della serie Netflix: «Vi porto nella vita mia e di Harry ma non chiamatemi influencer» – guarda PIU’ CLEMENTI GLI USA – Qualche critica arriva anche dagli Usa.