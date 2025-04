F1 oggi Bahrain 2025 vince Piastri Leclerc ancora giù dal podio Ordine d’arrivo e classifiche

2025 – Sfuma a sei giri dalla fine il primo podio Ferrari della stagione 2025 di Formula 1. Ci va davvero vicino in Bahrain Charles Leclerc che, scattato in seconda fila con il terzo tempo in qualifica, resta in terza posizione per buona parte del Gran Premio. Ma nel finale la McLaren di Lando Norris ne ha di più e infila senza colpo ferire la Rossa del monegasco. La gara la vince Oscar Piastri, sempre su McLaren, davanti alla Mercedes di George Russell che resiste al ritorno di un indemoniato Norris che dopo aver passato Leclerc puntava alla doppietta per la scuderia britannica. Quinta l’altra Ferrari di Lewis Hamilton, davanti a Max Verstappen che al fotofinish supera Pierre Gasly. Chiudono la top 10 Esteban Ocon, Yuki Tsunoda e Oliver Bearman. Termina in undicesima posizone la Mercedes di Kimi Antonelli. Sport.quotidiano.net - F1 oggi Bahrain 2025: vince Piastri, Leclerc ancora giù dal podio. Ordine d’arrivo e classifiche Leggi su Sport.quotidiano.net Roma, 13 aprile– Sfuma a sei giri dalla fine il primoFerrari della stagionedi Formula 1. Ci va davvero vicino inCharlesche, scattato in seconda fila con il terzo tempo in qualifica, resta in terza posizione per buona parte del Gran Premio. Ma nel finale la McLaren di Lando Norris ne ha di più e infila senza colpo ferire la Rossa del monegasco. La gara laOscar, sempre su McLaren, davanti alla Mercedes di George Russell che resiste al ritorno di un indemoniato Norris che dopo aver passatopuntava alla doppietta per la scuderia britannica. Quinta l’altra Ferrari di Lewis Hamilton, davanti a Max Verstappen che al fotofinish supera Pierre Gasly. Chiudono la top 10 Esteban Ocon, Yuki Tsunoda e Oliver Bearman. Termina in undicesima posizone la Mercedes di Kimi Antonelli.

