Prevenzione itinerante del Asp di Palermo grande partecipazione al Lions Day in piazza Castelnuovo

partecipazione numerosa con numeri a 4 cifre dopo un solo trimestre di attività dell’open day itinerante dell’Asp di Palermo che, a bordo dei propri camper della Prevenzione, gira in lungo e in largo la provincia, portando realmente la “sanità tra la gente”. In 12 tappe sono complessivamente. Palermotoday.it - Prevenzione itinerante dell'Asp di Palermo: grande partecipazione al Lions Day in piazza Castelnuovo Leggi su Palermotoday.it Unanumerosa con numeri a 4 cifre dopo un solo trimestre di attività’open day’Asp diche, a bordo dei propri camper, gira in lungo e in largo la provincia, portando realmente la “sanità tra la gente”. In 12 tappe sono complessivamente.

Potrebbe interessarti anche:

Asp - i camper della prevenzione fanno tappa a Cefalà Diana : esami e screening gratuiti

Asp - stabilizzati 22 operatori informatici e un tecnico per la prevenzione negli ambienti di lavoro

Asp e la maglia del Messina uniti nella prevenzione - intesa con i calciatori per promuovere gli screening

Ne parlano su altre fonti Prevenzione itinerante dell'Asp di Palermo: grande partecipazione al Lions Day in piazza Castelnuovo. Giornata Internazionale della Donna, l’Asp di Palermo organizza una settimana all’insegna della prevenzione. Asp Palermo: a Gangi l’Open Day della prevenzione per tutti i cittadini. Visite e screening gratuiti a Palermo: Asp, Polizia di Stato e Misericordia insieme per la prevenzione. Open Day della prevenzione, l’Asp inaugura a Monreale il tour 2025. Montelepre, domenica arrivano i camper della prevenzione dell’Asp.

insanitas.it riferisce: Asp di Palermo, camper della prevenzione in piazza Castelnuovo - Sarà allestito un grande villaggio della salute: dalle 9 alle 14 sarà possibile effettuare visite ed esami di screening gratuiti e con accesso diretto.

Segnala blogsicilia.it: Domani i camper dell’Open day itinerante a Ventimiglia di Sicilia, visite ed esami gratuiti all’anfiteatro - PALERMO 7 APRILE 2025 – I camper dell’Open day della prevenzione itinerante dell’Asp di Palermo faranno tappa domani (martedì 7 aprile) a Ventimiglia di Sicilia dove nell’anfiteatro comunale sarà alle ...

Lo riporta palermotoday.it: Asp, open day della prevenzione a Cerda: visite ed esami gratuiti per gli utenti di tutto il comprensorio - E' in programma domani (martedì 25 marzo) a Cerda l’undicesima tappa stagionale dell’Open day, iniziativa itinerante sulla prevenzione organizzata dall’Asp di Palermo in collaborazione con ...