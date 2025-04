Fornaroli leader del campionato di Formula 2

Fornaroli. Il giovane pilota ha infatti chiuso al terzo posto la Feature race e, adesso, si ritrova in testa al campionato di Formula 2. Fornaroli ha lasciato il circuito di Sakhir ben consapevole che «essere. Ilpiacenza.it - Fornaroli leader del campionato di Formula 2 Leggi su Ilpiacenza.it Fine settimana del Gran Premio di Bahrain molto proficuo per il piacentino Leonardo. Il giovane pilota ha infatti chiuso al terzo posto la Feature race e, adesso, si ritrova in testa aldi2.ha lasciato il circuito di Sakhir ben consapevole che «essere.

Potrebbe interessarti anche:

Mondiale Rally Raid - Enrico Gaspari superlativo nel deserto di Abu Dhabi : è leader del campionato

Parker dice ai leader del campionato Burnley di “Start Calm” dopo la stretta vittoria di Norwich

Mondiale Rally Raid - Enrico Gaspari superlativo nel deserto di Abu Dhabi : è leader del campionato

Ne parlano su altre fonti Fornaroli leader del campionato di Formula 2. Fornaroli leader del campionato di Formula 2. F2 GP Bahrain, Fornaroli: "Essere leader ora non vuol dire nulla". Sakhir – Gara 2 Dunne domina, Fornaroli leader. Sakhir 2025, Feature Race: vittoria di Alex Dunne. Primo podio per Fornaroli terzo, leader del campionato. F2 | GP Bahrain – Classifica piloti e team: Fornaroli nuovo leader [Round 2/14].

Lo riporta ilpiacenza.it: Fornaroli leader del campionato di Formula 2 - Fine settimana del Gran Premio di Bahrain molto proficuo per il piacentino Leonardo Fornaroli. Il giovane pilota ha infatti chiuso al terzo posto la Feature race e, adesso, si ritrova in testa al camp ...

Riporta sport.sky.it: F2 GP Bahrain, Fornaroli: "Essere leader ora non vuol dire nulla" - Leonardo Fornaroli ha tagliato il traguardo della Feature Race di Formula 2 in terza posizione dopo la grande difesa fatta su Martí nel corso dell’ultimo giro della gara in Bahrain. Il pilota italiano ...

Scrive f1ingenerale.com: F2 | GP Bahrain – Classifica piloti e team: Fornaroli nuovo leader [Round 2/14] - La F2 ha concluso in Bahrain il suo secondo fine settimana del 2025: vediamo come cambiano la classifica piloti e quella dedicata ai team.