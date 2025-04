Sei Nazioni femminile 2025 l’Italia sbanca Edimburgo Scozia battuta 17 25

Nazioni 2025 di rugby femminile per le azzurre del CT Fabio Roselli, che dopo le sconfitte patite in Inghilterra e contro l’Irlanda, superano a domicilio la Scozia nel match disputato all’Hive Stadium di Edimburgo, imponendosi per 17-25 ed ottenendo il massimo risultato, con il bonus offensivo, raggiunto grazie alle 5 mete messe a segno, ed impedendo alle padrone di casa di marcare punti, contenendo a 3 le segnature avversarie e mantenendo il +8 finale sulle avversarie.Nel primo tempo le scozzesi passano in vantaggio al 13? con la meta di Rollie, mentre la trasformazione di Nelson, l’unica andata a segno in assoluto nell’intero match, vale il 7-0. La reazione delle azzurre si concretizza nella seconda parte della frazione: l’Italia prima accorcia con la marcatura di Sgorbini al 23?, poi firma il sorpasso con la segnatura di Muzzo alla mezz’ora di gioco, per il 7-10 con cui si va al riposo. Oasport.it - Sei Nazioni femminile 2025, l’Italia sbanca Edimburgo! Scozia battuta 17-25 Leggi su Oasport.it Arriva il giorno del riscatto nel Seidi rugbyper le azzurre del CT Fabio Roselli, che dopo le sconfitte patite in Inghilterra e contro l’Irlanda, superano a domicilio lanel match disputato all’Hive Stadium di, imponendosi per 17-25 ed ottenendo il massimo risultato, con il bonus offensivo, raggiunto grazie alle 5 mete messe a segno, ed impedendo alle padrone di casa di marcare punti, contenendo a 3 le segnature avversarie e mantenendo il +8 finale sulle avversarie.Nel primo tempo le scozzesi passano in vantaggio al 13? con la meta di Rollie, mentre la trasformazione di Nelson, l’unica andata a segno in assoluto nell’intero match, vale il 7-0. La reazione delle azzurre si concretizza nella seconda parte della frazione:prima accorcia con la marcatura di Sgorbini al 23?, poi firma il sorpasso con la segnatura di Muzzo alla mezz’ora di gioco, per il 7-10 con cui si va al riposo.

