Oasport.it - Mountain bike: la svedese Jenny Rissveds vince la seconda gara di Coppa del Mondo ad Araxà

Leggi su Oasport.it

Secondo appuntamento stagionale per ladeldi. Adè andata in scena2 per il cross country femminile. Il prossimo appuntamento è in programma, in Italia, dal 9 all’11 Maggio quando si gareggerà a Pietra Ligure.A portare a casa il successo è. Ladella Canyon Cllctv Xco, alla settima affermazione indel, prende il comando delle operazioni a metà, arriva per prima al traguardo con il tempo di 1:26:59, precede di ventotto secondi la più immediata inseguitrice e conquista 250 punti in classifica generale.Conquista, con il tempo di 1:27:27, laposizione Samara Maxwell, vincitrice dell’appuntamento della settimana scorsa. La neozelandese della Decathlon Ford Racing Team incamera così 200 punti grazie a cui mantiene il comando della graduatoria.