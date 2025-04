Piastri domina in Bahrain e vince davanti a Russell e Norris a Leclerc e alla Ferrari il cuore non basta

Piastri vince il GP del Bahrain della Formula 1 2025 precedendo al traguardo Russell e Norris. alla Ferrari non basta il cuore di Leclerc e Hamilton che chiudono rispettivamente al quarto e al quinto posto. Leggi su Fanpage.it il GP deldella Formula 1 2025 precedendo al traguardononildie Hamilton che chiudono rispettivamente al quarto e al quinto posto.

