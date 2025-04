Nordio Dal decreto niente più rave effetto deterrente assoluto Tre in sei giorni l’ultimo sabato a Torino

decreto non è stato più effettuato un rave party, non è stato più commesso un reato di intrusione abusiva, quindi l’effetto deterrente del provvedimento è stato assoluto e non ha intasato i tribunali”. Lo ha dichiarato giovedì in Senato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Come non credere al nostro guardasigilli? Basta sfogliare le cronache e contare i rave, o almeno quelli interrotti da polizia e carabinieri negli ultimi giorni.L’effetto deterrente assoluto, dicevamo. Quello del decreto del 31 ottobre 2022 che ha introdotto la reclusione fino a sei anni e multe fino a 10mila euro per chi organizza o promuove i raduni musicali conditi da sostanze illegali. A Loggia, in provincia di Torino, non devono essere state a conoscenza della norma le centinaia di persone che hanno partecipato a un rave in un ex capannone industriale, dalle prime ore della notte di sabato e finché l’intervento delle forze di polizia ha terminato la festa, con disordini tra agenti e festanti in una strada non lontano dal party e qualche contuso o lievemente ferito. Ilfattoquotidiano.it - Nordio: “Dal decreto niente più rave, effetto deterrente assoluto”. Tre in sei giorni, l’ultimo sabato a Torino Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Da quando è stato approvato ilnon è stato più effettuato unparty, non è stato più commesso un reato di intrusione abusiva, quindi l’del provvedimento è statoe non ha intasato i tribunali”. Lo ha dichiarato giovedì in Senato il ministro della Giustizia, Carlo. Come non credere al nostro guardasigilli? Basta sfogliare le cronache e contare i, o almeno quelli interrotti da polizia e carabinieri negli ultimi.L’, dicevamo. Quello deldel 31 ottobre 2022 che ha introdotto la reclusione fino a sei anni e multe fino a 10mila euro per chi organizza o promuove i raduni musicali conditi da sostanze illegali. A Loggia, in provincia di, non devono essere state a conoscenza della norma le centinaia di persone che hanno partecipato a unin un ex capannone industriale, dalle prime ore della notte die finché l’intervento delle forze di polizia ha terminato la festa, con disordini tra agenti e festanti in una strada non lontano dal party e qualche contuso o lievemente ferito.

