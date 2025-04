Gp Bahrain vince Piastri su Russell Leclerc ai piedi del podio

Bahrain) - Oscar Piastri domina il Gran Premio del Bahrain di Formula 1 e centra la sua seconda vittoria stagionale, chiudendo un weekend perfetto a livello personale. Alle spalle del pilota australiano della McLaren si piazzano la Mercedes di George

