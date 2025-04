Philips i9000 nuovi rasoi con intelligenza artificiale

Philips ha annunciato il lancio della nuova gamma di rasoi elettrici a testine rotanti Serie i9000, composta dai modelli i9000, i9000 Prestige e i9000 Prestige Ultra. Grazie alla tecnologia all’avanguardia, la nuova serie i9000 promette la rasatura più precisa mai realizzata, coniugando. Today.it - Philips i9000: nuovi rasoi con intelligenza artificiale Leggi su Today.it ha annunciato il lancio della nuova gamma dielettrici a testine rotanti Serie, composta dai modelliPrestige ePrestige Ultra. Grazie alla tecnologia all’avanguardia, la nuova seriepromette la rasatura più precisa mai realizzata, coniugando.

Potrebbe interessarti anche:

Annunciati i nuovi TV OLED Philips con Ambilight - pannello Primary RGB Tandem e audio B&W

Un film Minecraft potrebbe stabilire nuovi record di incassi per un progetto tratto da un videogame

Spesa farmaceutica - 200 milioni di rimborsi in meno alla Puglia : "Governo approvi nuovi criteri"

Ne parlano su altre fonti Philips i9000: nuovi rasoi con intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale per la cura della pelle del viso. Philips i9000 Prestige: ora anche il rasoio è intelligente | ArciTech. I migliori rasoi elettrici per una pelle liscia e senza irritazioni. Philips i9000: la nuova era della rasatura maschile tra tecnologia, intelligenza artificiale e design.

Riporta assodigitale.it: Philips i9000: la nuova era della rasatura maschile tra tecnologia, intelligenza artificiale e design - La multinazionale olandese presenta la sua gamma più evoluta di rasoi elettrici ... ogni dettaglio conta. Philips, leader mondiale nel settore della rasatura elettrica, alza l’asticella e presenta la ...

Secondo telefonino.net: Il rasoio elettrico e IMPERMEABILE di Philips precipita a 37€! - Migliora la tua grooming routine con il rasoio elettrico Philips Bodygroom Series 3000 a soli 37,99€, al posti dei classici 49,99€! Finalmente potrai dire addio ai vari rasoi che utilizzi per gestire ...

telefonino.net comunica: Philips OneBlade: il rasoio elettrico universale a soli 29€ su Amazon - Il meraviglioso rasoio elettrico 5 in 1 Philips OneBlade oggi è tuo a soli 29 euro su Amazon, una promozione da non perdere. Se fai alla svelta oggi puoi fare un vero colpaccio per avere un rasoio ...