Promozione Atletico Piombino si impone 1 a 0 contro la Geotermica ai playout è salvezza

Atletico Piombino ottiene la salvezza vincendo 1 a 0 contro la Geotermica ai playout, seconda salvezza negli ultimi tre anni ottenuta così per i nerazzurri che arrivavano a questo match con due risultati su tre a disposizione. I ragazzi di mister Masullo però non ci stanno a giocare per il.

