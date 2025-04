Sport.quotidiano.net - Citterio: "La nostra corsa continua. Ora testa alla Conference"

Firenze, 13 aprile 2025 - Pareggio a reti bianche al Franchi per la Fiorentina contro il Parma. La squadra di Pdino (squalificato in tribuna) non è riuscita a sfondare il muro difensivo di Chivu. A fine partita l'analisi è quella di Stefano, il vice del tecnico gigliato che oggi ha guidato la squadra dpanchina. “Non è un’occasione persa, abbiamo comunque mosso la classifica ed è ancora tutto aperto. Volevamo vincere ma gare come queste sono sempre insidiose. Il Parma arrivava da un’ottima prestazione: loro hanno fatto meglio il primo tempo, noi il secondo per cui credo che il pari sia giusto. Ma è uno 0-0 che non preclude nulla nel nostro cammino. Adesso pensiamoe a passare il turno”. Le medio-piccole però vi mettono in difficoltà. “Non voglio cercare alibi, certo potevamo fare meglio nel primo tempo: loro sono stati bravi e non ci hanno fatto sviluppare il gioco come volevamo.