Le piscine romane affogano nel Caro Bollette c’è la Cura Rampelli

Ilenergia si allunga minacciosa sulledella Capitale, mettendo a dura prova la loro sostenibilità economica. Ecco l’idea di. Il recente Decreto, fortemente voluto dal deputato romano di Fratelli d’Italia Fabio, introduce una boccata d’ossigeno per il settore, stanziando dieci milioni di euro destinati a mitigare l’impatto dei costi energetici. Tuttavia, le sfide rimangono significative e il futuro degli impianti sportivi romani appare ancora incerto.Intervista aCityrumors.it foto AnsaLa situazione è critica. Ledi luce e gas, schizzate alle stelle negli ultimi mesi, hanno messo in ginocchio numerosecomunali e private della città. I gestori si trovano a fronteggiare aumenti esponenziali che rendono sempre più difficile garantire l’apertura degli impianti e, di conseguenza, l’accesso allo sport per migliaia di cittadini, dalle attività natatorie per bambini ai corsi di fitness in acqua, fino agli allenamenti degli atleti agonisti.