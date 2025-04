Violenza giovanile il sindacato Uil Flp Più prevenzione agenti della Polizia Locale troppo esposti a pericoli

sindacato Uil-FLP che parla di «fatto gravissimo, di pura follia».Spiega il sindacato: «Ieri sera in Piazza dei Signori, due agenti della Polizia Locale (un uomo ed una donna), sono intervenuti per dividere due. Padovaoggi.it - Violenza giovanile, il sindacato Uil Flp: «Più prevenzione, agenti della Polizia Locale troppo esposti a pericoli» Leggi su Padovaoggi.it A seguito di quanto accaduto sabato notte in piazza dei Signori è intervenuto ilUil-FLP che parla di «fatto gravissimo, di pura follia».Spiega il: «Ieri sera in Piazza dei Signori, due(un uomo ed una donna), sono intervenuti per dividere due.

Potrebbe interessarti anche:

Violenza e disagio giovanile. Comune - scuole e associazioni. Un’alleanza in aiuto dei minori

Violenza giovanile e bullismo al femminile : un fenomeno sommerso

'Violenza giovanile - fenomeno in aumento' : organizzata una tavola rotonda alla Leopolda

Ne parlano su altre fonti Violenza giovanile, il sindacato Uil Flp: «Più prevenzione, agenti della Polizia Locale troppo esposti a pericoli». Giornata contro il bullismo: «Treviso e Verona maglia nera in Veneto». Trapani, tutti i seminari del 21 marzo. Il 25 novembre nei territori. «Mani al collo, calci e pugni» al pronto soccorso, feriti due infermieri. Cgil, Cisl e Uil Marche, donne e lavoro: in aumento, nella regione, le molestie a sfondo sessuale.

Riporta palermotoday.it: Poliziotto aggredito a Palermo, l'allarme del sindacato: "In strada sempre meno operatori" - “Un nuovo atto di violenza nei confronti della polizia di Stato a Palermo, che fa seguito ad altri gravi episodi occorsi nel capoluogo siciliano in danno di poliziotti chiamati ad adempiere al proprio ...

Secondo newsicilia.it: Uil Polizia di Palermo: “Aggressioni in aumento e ridotto del 15% il numero dei poliziotti in Italia” - L'Uil Polizia di Palermo al III Congresso nazionale, conclusosi nella Sala dei Baroni di Napoli, avente come tema centrale la Sicurezza.

msn.com comunica: Scritte contro sindacato e simboli no vax su sede Uil di Vicenza - Le vetrine della sede provinciale della Uil Veneto a Vicenza sono state imbrattate con scritte in vernice rossa con frasi contro il sindacato e simboli non vax. (ANSA) ...