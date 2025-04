Thunderbolts Uno spot interamente dedicato a Yelena Belova

spot dedicato al cinecomic di prossima uscita dal titolo Thunderbolts*.Tra i protagonisti del nuovo film Marvel “Thunderbolts*“, la super spia Yelena Belova è sicuramente quello che porta con sè il maggior fascino. A tal proposito, lo studios guidato da Kevin Feige in questa domenica pomeriggio ha voluto omaggiare l’anti-eroina interpretata da Florence Pugh attraverso uno spot interamente dedicato alle sue gesta.Lo spot dedicato a Yelena Belova arriva il giorno dopo quello dedicato a Sentry/Void, probabile a questo punto che lo studios sia prossimo a diffondere spot incentrati sulle gesta degli altri anti-eroi del gruppo noto come “Thunderbolts”. Intanto è possibile acquistare in prevendita i ticket del nuovo film Marvel a questo indirizzo ufficiale. Universalmovies.it - Thunderbolts* | Uno spot interamente dedicato a Yelena Belova Leggi su Universalmovies.it Marvel Studios ha diffuso in rete un nuovissimoal cinecomic di prossima uscita dal titolo.Tra i protagonisti del nuovo film Marvel ““, la super spiaè sicuramente quello che porta con sè il maggior fascino. A tal proposito, lo studios guidato da Kevin Feige in questa domenica pomeriggio ha voluto omaggiare l’anti-eroina interpretata da Florence Pugh attraverso unoalle sue gesta.Loarriva il giorno dopo quelloa Sentry/Void, probabile a questo punto che lo studios sia prossimo a diffondereincentrati sulle gesta degli altri anti-eroi del gruppo noto come “Thunderbolts”. Intanto è possibile acquistare in prevendita i ticket del nuovo film Marvel a questo indirizzo ufficiale.

