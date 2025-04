Ultimo weekend senza ticket tornano biglietteria e varchi in stazione

stazione di Santa Lucia, le strutture legate al contributo d'accesso a Venezia che rimarranno lì, come l'anno scorso, fino alla fine di luglio. Precisamente fino al 27 luglio, Ultimo giorno in cui, per il 2025, sarà richiesto ai visitatori. Veneziatoday.it - Ultimo weekend senza ticket: tornano biglietteria e varchi in stazione Leggi su Veneziatoday.it Hanno preso forma sabato 12 aprile, davanti alladi Santa Lucia, le strutture legate al contributo d'accesso a Venezia che rimarranno lì, come l'anno scorso, fino alla fine di luglio. Precisamente fino al 27 luglio,giorno in cui, per il 2025, sarà richiesto ai visitatori.

