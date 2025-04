Avviso di gara della questura per affidamento in gestione dello stabilimento balneare della polizia

questura di Pescara. È rivolta agli operatori economici interessati all’affidamento dei servizi di noleggio attrezzature da spiaggia, pulizie, di ristorazione e bar da erogarsi nel centro balneare della polizia - Lido Dannunziano di Pescara.il. Ilpescara.it - Avviso di gara della questura per l'affidamento in gestione dello stabilimento balneare della polizia Leggi su Ilpescara.it Un'indagine di mercato è stata avviata dalladi Pescara. È rivolta agli operatori economici interessati all’dei servizi di noleggio attrezzature da spiaggia, pulizie, di ristorazione e bar da erogarsi nel centro- Lido Dannunziano di Pescara.il.

Potrebbe interessarti anche:

A Ostia un’altra estate con le spiagge assegnate senza gara. Il Tar sospende l’avviso pubblico di Roma Capitale - udienza di merito a ottobre

Riqualificazione dell'Anfiteatro Mediterraneo : pubblicato l’avviso pubblico per la gara europea

Avviso di garanzia a Giorgia Meloni : “Non mi faccio intimidire” VIDEO

Ne parlano su altre fonti Avviso di gara della questura per l'affidamento in gestione dello stabilimento balneare della polizia. QUESTURA DI PESCARA: AVVISO DI INDIZIONE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARE DELLA POLIZIA DI STATO - LIDO DANNUNZIANO - Questura di Pescara | Polizia di Stato. Bando di gara affidamento servizio di custode/acquirente 2024/2029. La Polizia di Stato avvia le selezioni per la concessione di uno spazio adibito a spaccio-bar all’interno della caserma che ospita a Firenze la sede dell’VIII Reparto Mobile - Questura di Firenze | Polizia di Stato. La Questura apre il bando per l'affidamento in gestione dello stabilimento balneare di Calambrone. La questura di Verona cerca aspiranti gestori del servizio bar interno alla propria sede.

regione.campania.it comunica: Avviso di gara per l'affidamento triennale del servizio di tesoreria del Consiglio Regionale della Campania - La direzione generale "Bilancio, ragioneria e status dei consiglieri" del Consiglio regionale della Campania ha indetto un Avviso di gara per l'affidamento triennale del servizio di tesoreria del ...

Nota di ecodellojonio.it: Co-Ro, pubblicato l'avviso pubblico per l'affidamento delle prestazioni di logistica della Fiera di Schiavonea - 9, Claudio Carravetta, ha diffuso il testo dell'avviso pubblico "per indagine di mercato finalizzato all'acquisizione di disponibilità a partecipare alla procedura negoziata sotto soglia ex art. 50, c ...