Alla Parigi Roubaix vince ancora Van der Poel 2 Pogacar

Manca ancora una vittoria per entrare definitivamente nella storia, ma la terza consecutiva di Mathieu van der Poel è un capolavoro assoluto. La Parigi-Roubaix 2025 è ancora un affare dell'olandese volante.

