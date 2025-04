Oscar Piastri domina il GP del Bahrain 2025 vittoria da pole position per il talento McLaren

Oscar Piastri ha conquistato con autorità il Gran Premio di Formula 1 del Bahrain 2025, partendo dalla pole e mantenendo il comando fino alla bandiera a scacchi. Una prestazione solida e senza sbavature per il pilota australiano della McLaren, che ottiene così il suo secondo trionfo stagionale e rilancia la sua candidatura al titolo mondiale. Ordine d’arrivo del GP del Bahrain 2025Oscar Piastri (McLaren)George Russell (Mercedes)Lando Norris (McLaren)Charles Leclerc (Ferrari)Lewis Hamilton (Ferrari) Strategia e gestione gomme decisiveSu una pista impegnativa come quella del Bahrain, caratterizzata da alte temperature e forte degrado degli pneumatici, la strategia si è rivelata fondamentale. Piastri ha saputo gestire al meglio le fasi chiave della gara, mantenendo sempre un vantaggio costante sui rivali. Sport.periodicodaily.com - Oscar Piastri domina il GP del Bahrain 2025: vittoria da pole position per il talento McLaren Leggi su Sport.periodicodaily.com ha conquistato con autorità il Gran Premio di Formula 1 del, partendo dallae mantenendo il comando fino alla bandiera a scacchi. Una prestazione solida e senza sbavature per il pilota australiano della, che ottiene così il suo secondo trionfo stagionale e rilancia la sua candidatura al titolo mondiale. Ordine d’arrivo del GP del)George Russell (Mercedes)Lando Norris ()Charles Leclerc (Ferrari)Lewis Hamilton (Ferrari) Strategia e gestione gomme decisiveSu una pista impegnativa come quella del, caratterizzata da alte temperature e forte degrado degli pneumatici, la strategia si è rivelata fondamentale.ha saputo gestire al meglio le fasi chiave della gara, mantenendo sempre un vantaggio costante sui rivali.

