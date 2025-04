Tvplay.it - Dal Milan al Napoli, che colpo per Conte: arriva il giovane talento

Leggi su Tvplay.it

Illavora al presente e al futuro ed il club ha le idee chiare su come rinforzare la rosa. Un obiettivo è sempre più vicino.Ultime sette giornate di campionato per ildi Antonioe gli azzurri domani hanno l’opportunità di rispondere all’Inter e riportarsi cosi a soli 3 punti in classifica. Il calendario è tutto dalla parte della formazione partenopea che affronterà tutte avversarie alla portata e potrebbe sfruttare tra l’altro la stanchezza nerazzurra per i troppi impegni tra Coppa Italia e Champions League.Dalal, cheperil(Lapresse) TvPlayIlpuò lottare per vincere il titolo ma c’è la consapevolezza che l’obiettivo è anche il prossimo anno dove verrà fare un mercato per competere su tutti i fronti. A gennaio è stato ceduto Kvaratskhelia ed i soldi non sono stati reinvestiti, il club cederà Victor Osimhen in estate e utilizzerà questo per effettuare diversi colpi di rilievo e rinforzare la rosa in tutti i reparti.