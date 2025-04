Roma tensioni prima del derby al Olimpico lanciati oggetti contro agenti

Tg24.sky.it - Roma, tensioni prima del derby all'Olimpico: lanciati oggetti contro agenti

Momenti di tensione questo pomeriggio nei pressi dello stadiodi, dove in serata è in programma iltra Lazio e. In piazza Cardinal Consalvi, alcuni tifosi hanno lanciatolo schieramento delle forze dell'ordine. Gli scontri sono scoppiati quando un gruppo di circa 500 tifosinisti (molti a volto coperto), partiti da ponte Duca d'Aosta, ha cercato di dirigersi verso l’area riservata ai tifosi laziali, trovando lo schieramento deglianche a Ponte Milvio, dove alcune centinaia di laziali hanno attaccato le forze dell'ordine. Per disperderli è stato usato l'idrante.