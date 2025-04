F1 pagelle GP Bahrain dominio di Piastri Leclerc ancora a caccia del podio

Piastri trionfa nel Gran Premio del Bahrain. Il circuito del Sakhir ospita il quarto appuntamento del mondiale 2025 di F1. La pole position ieri è andata a Oscar Piastri, che viene affiancato da Charles Leclerc sulla griglia di partenza. Il monegasco, che aveva guadagnato una posizione dalla penalità di George Russell, si ritrova in quarta piazza poco dopo lo spegnimento dei semafori. Leclerc si trova alle spalle di Lando Norris, autore di quella che sembrava un avvio più che positivo e che si è rivelato poi essere la causa della penalità per falsa partenza.La gara prosegue tra diverse difficoltà per tutte le squadre. Red Bull deve fare i conti con il semaforo rotto ai pit stop, elemento che rallenta le soste di entrambi i suoi piloti. McLaren, che vanta Oscar Piastri in testa al Gran Premio, fa i conti con le difficoltà di Norris. Leggi su Sportface.it Oscartrionfa nel Gran Premio del. Il circuito del Sakhir ospita il quarto appuntamento del mondiale 2025 di F1. La pole position ieri è andata a Oscar, che viene affiancato da Charlessulla griglia di partenza. Il monegasco, che aveva guadagnato una posizione dalla penalità di George Russell, si ritrova in quarta piazza poco dopo lo spegnimento dei semafori.si trova alle spalle di Lando Norris, autore di quella che sembrava un avvio più che positivo e che si è rivelato poi essere la causa della penalità per falsa partenza.La gara prosegue tra diverse difficoltà per tutte le squadre. Red Bull deve fare i conti con il semaforo rotto ai pit stop, elemento che rallenta le soste di entrambi i suoi piloti. McLaren, che vanta Oscarin testa al Gran Premio, fa i conti con le difficoltà di Norris.

Potrebbe interessarti anche:

F1 - pagelle GP Giappone 2025 : Verstappen granitico - Antonelli fa sognare

F1 - pagelle GP Cina 2025 : McLaren dominante - Hamilton anonimo - Antonelli sfortunato

F1 - pagelle qualifiche GP Giappone : capolavoro di Verstappen davanti alle McLaren - quarto Leclerc

Ne parlano su altre fonti F1 - Pagelle Gp Inghilterra 2021. ??? Pagelle: Max marziano, Leclerc salva il weekend Ferrari, Antonelli super. F1, Pagelle GP Giappone: Hamilton spento, Leclerc stoico, Verstappen samurai, Antonelli da urlo. GP Australia, pagelle di Leo Turrini: bravo Norris, ma che clamoroso Antonelli!. F1 - Pagelle GP Ungheria 2019. F1, GP Spagna 2024: le pagelline di Terruzzi.

Si apprende da msn.com: F1, GP del Bahrain, le pagelle: Piastri maestoso (9,5), Leclerc battagliero (7). Infuriato Verstappen (5,5) - Il GP del Bahrain, quarta prova del Mondiale di F1, è stato vinto da Piastri su McLaren. Alle sue spalle Russell su Mercedes (ma sotto investigazione). Sul podio anche Norris. Quarto Leclerc ...

sportface.it riferisce: F1, pagelle GP Bahrain: dominio di Piastri, Leclerc ancora a caccia del podio - Le pagelle del Gran Premio di Bahrain di F1, che ha visto il successo di Oscar Piastri su George Russell e Lando Norris ...

Come scrive sportface.it: F1, pagelle qualifiche GP Bahrain: Piastri in pole, deludono Norris e Hamilton - Le pagelle delle qualifiche del Gran Premio del Bahrain, valido come quarto appuntamento della stagione 2025 di F1 ...