Il cardinale Repole Migranti in manette umanità ferita profondamente

Migranti condotti via con le manette hai la sensazione che c'è un pezzo di umanità che viene ferita profondamente. Non possiamo rassegnarci a questo". Così il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino, intervistato dalla Tgr Piemonte della Rai nella domenica delle Palme a proposito del caso di Gjader, in Albania. "Credo - ha aggiunto il cardinale - che ci sarà un giudizio di coloro che verranno dopo di noi e per i credenti c'è anche il giudizio del Signore". L'arcivescovo si è espresso anche sul Cpr appena riaperto a Torino: "Credo che si stia cercando di fare il meglio perché sia vissuto in termini umani". Quotidiano.net - Il cardinale Repole: 'Migranti in manette, umanità ferita profondamente' Leggi su Quotidiano.net "Quando vedicondotti via con lehai la sensazione che c'è un pezzo diche viene. Non possiamo rassegnarci a questo". Così ilRoberto, arcivescovo di Torino, intervistato dalla Tgr Piemonte della Rai nella domenica delle Palme a proposito del caso di Gjader, in Albania. "Credo - ha aggiunto il- che ci sarà un giudizio di coloro che verranno dopo di noi e per i credenti c'è anche il giudizio del Signore". L'arcivescovo si è espresso anche sul Cpr appena riaperto a Torino: "Credo che si stia cercando di fare il meglio perché sia vissuto in termini umani".

