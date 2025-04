Ilgiorno.it - Piero Pelù ai Magazzini Generali: parte da Milano il Ritorno del Diablo Tour

, 14 aprile 2025 – Domani, lunedì 14 aprile, aappuntamento conin scena ai. Un’occasione per celebrare quattro importanti anniversari: i 40 anni di “Desaparecido”, i 35 anni di “El”, i 30 anni di “Spirito” e i 25 anni di “Né buoni né cattivi”. Ildel2025 vedrà sul palco insieme ai suoi Bandidos (Amudi Safa alla chitarra, Luca Martelli “Mitraglia” alla batteria e Max Gelsi “Sigel” al basso) un super guest: Antonio Aiazzi, detto “il Don”, che sarà alle tastiere nei brani del repertorio Litfiba. Ad aprire i concerti sarà una giovane rock band di Firenze, gli Spleen. Questo il calendario de ILDEL2025 diPELU’ 14 aprile 2025SOLD OUT 23 aprile 2025 PADOVA HALL SOLD OUT 29 aprile 2025 ROMA LARGO VENUE SOLD OUT 2 maggio 2025 NAPOLI CASA DELLA MUSICA 4 maggio 2025 MODUGNO (BA) DEMODE’ CLUB 8 maggio 2025 TORINO HIROSHIMA MON AMOUR SOLD OUT 11 maggio 2025 BOLOGNA ESTRAGON CLUB 16 maggio 2025 FIRENZE VIPER THEATRE SOLD OUT