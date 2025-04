Ilrestodelcarlino.it - Il ministero russo contro il premio alla giornalista assegnato a Fossoli: “Presa in giro”

Modena, 13 aprile 2024 – Da Mosca a: gli strali del governoattraversano tutta l’Europa per arrivare a condannare la decisione di assegnare l’edizione 2025 del‘Odoardo Focherini’ per la libertà di stampa (istituito da Fondazione, Associazione Stampa Modenese e Diocesi di Carpi) all’inviata di guerra Rai Stefania Battistini per il lavoro svolto nella copertura del conflitto in Ucraina. Una decisione che non è piaciutaportavoce deldegli Esteri, Maria Zakharova, l’ha definita “unaindella memoria delle vittime del fascismo”. Ilè statovenerdì pomeriggio all’interno dell’ex campo di concentramento di, in provincia di Modena. Ma evidentemente Mosca ha trovato il tempo di contestare la decisione proprio nella domenica delle Palme insanguinata dall’attacco missilistico sulla città di Sumy, nel nord-est dell'Ucraina.