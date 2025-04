Ucciso nella sala slot a 19 anni indagini senza sosta sospettati sotto torchio

senza sosta le indagini sull’omicidio di Davide Carbisiero, il 19enne Ucciso a colpi di pistola all’interno di una sala slot nel cuore di Cesa. Un delitto che ha sconvolto la comunità e che ora entra in una fase cruciale: gli inquirenti stanno infatti ascoltando alcuni sospettati, ma. Casertanews.it - Ucciso nella sala slot a 19 anni, indagini senza sosta: sospettati sotto torchio Leggi su Casertanews.it Proseguonolesull’omicidio di Davide Carbisiero, il 19ennea colpi di pistola all’interno di unanel cuore di Cesa. Un delitto che ha sconvolto la comunità e che ora entra in una fase cruciale: gli inquirenti stanno infatti ascoltando alcuni, ma.

Riporta msn.com: Davide Carbisiero ucciso a 19 anni in sala giochi: «Freddato con almeno 3 colpi di pistola». La pista del papà della fidanzata - Il corpo senza vita di Davide Carbisiero, un giovane di 19 anni, è stato trovato intorno alle 7 di questa mattina, domenica 13 aprile, ...

Riporta ilmattino.it: Morto nel Casertano, il 19enne Davide Carbisiero ucciso alla sala giochi: contro di lui almeno 3 colpi - Davide Carbisiero, 19 anni, di Succivo, in provincia di Caserta, è stato trovato morto, alle prime ore di oggi, in una sala slot, denominata Royal Beautiful, in via Enrico Berlinguer a ...

msn.com comunica: Cesa (Caserta), 19enne ucciso a colpi di arma da fuoco in una sala slot - Un 19enne è stato trovato morto all'interno di un bar sala slot di Cesa, nel Casertano: sarebbe stato ucciso con almeno tre colpi di arma da fuoco. Il giovane, incensurato, si chiamava Davide Carbisie ...