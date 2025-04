Lodi 20enne accoltella 18enne in treno arrestato

treno fermo alla stazione di Lodi ha portato questa notte all’arresto di un ventenne colombiano, accusato di tentato omicidio dopo aver accoltellato alla testa un diciottenne. La vittima, un giovane di origine egiziana, è attualmente ricoverata in ospedale in prognosi riservata. Tg24.sky.it - Lodi, 20enne accoltella 18enne in treno: arrestato Leggi su Tg24.sky.it Un'aggressione avvenuta a bordo di unfermo alla stazione diha portato questa notte all’arresto di un ventenne colombiano, accusato di tentato omicidio dopo averto alla testa un diciottenne. La vittima, un giovane di origine egiziana, è attualmente ricoverata in ospedale in prognosi riservata.

