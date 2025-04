F1 Oscar Piastri Una grande vittoria Dopo la pole di ieri tutto è andato in maniera lineare

Oscar Piastri festeggia Dopo aver centrato il successo nel Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sotto i riflettori del tracciato di Sakhir il pilota del team McLaren ha disputato una gara impeccabile. Scattato dalla pole position, infatti, l’australiano ha comandato fino alla bandiera a scacchi, confermando il suo ottimo inizio di campionato.La gara sulla pista incastonata nel deserto vicino alla capitale Manama ha visto il successo del nativo di Melbourne che ha preceduto George Russell per 15.4 secondi, quindi terzo Lando Norris a 16.2. Quarto Charles Leclerc a 19.6, quinto Lewis Hamilton a 27.9, sesto Max Verstappen a 34.3, quindi settimo Pierre Gasly a 36.0, ottavo Esteban Ocon a 44.2, nono Yuki Tsunoda a 45.0, mentre completa la top10 Oliver Bearman a 47. Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Una grande vittoria. Dopo la pole di ieri tutto è andato in maniera lineare” Leggi su Oasport.it festeggiaaver centrato il successo nel Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sotto i riflettori del tracciato di Sakhir il pilota del team McLaren ha disputato una gara impeccabile. Scattato dallaposition, infatti, l’australiano ha comfino alla bandiera a scacchi, confermando il suo ottimo inizio di campionato.La gara sulla pista incastonata nel deserto vicino alla capitale Manama ha visto il successo del nativo di Melbourne che ha preceduto George Russell per 15.4 secondi, quindi terzo Lando Norris a 16.2. Quarto Charles Leclerc a 19.6, quinto Lewis Hamilton a 27.9, sesto Max Verstappen a 34.3, quindi settimo Pierre Gasly a 36.0, ottavo Esteban Ocon a 44.2, nono Yuki Tsunoda a 45.0, mentre completa la top10 Oliver Bearman a 47.

