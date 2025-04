Le grandi imprese non pagano tasse Perciò serve un fisco progressivo

Laverita.info - Le grandi imprese non pagano tasse. Perciò serve un fisco progressivo Leggi su Laverita.info Studio della Cgia di Mestre sfata il mito che siano gli autonomi i maggiori evasori del Paese: in realtà sono solo poco più del 12%. Spa, srl e cooperative in 25 anni non hanno versato imposte per 822 miliardi di euro.

agenziastampaitalia.it riferisce: Tasse. CGIA Mestre: a non pagarle sono le grandi imprese - Cosa che, invece, nella realtà di tutti i giorni non accade. Solo 3,47 milioni di grandi imprese hanno più di 822 miliardi di debiti col fisco Dei 22,26 milioni di contribuenti con carichi residui ...

Nota di milanofinanza.it: Tasse, in Italia a non pagarle sono soprattutto le grandi imprese: negli ultimi 25 anni da loro il 64,3% dell’evasione - Secondo i dati dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, quasi 3,5 milioni di società di capitali non hanno pagato 822,7 miliardi di euro di tasse e contributi. L’analisi della CGIA di Mestre ...

altoadige.it riferisce: Tasse, a non pagarle sono le grandi imprese: in 25 anni 822 miliardi non riscossi - I dati dell’Agenzia delle entrate elaborati dalla Cgia di Mestre: in Trentino Alto Adige il debito fiscale pro capite sfiora i 7 mila euro, Lazio in testa a quota 39 mila euro ...