TNA: Fine di un capitolo, Rich Swann lascia la promotion e torna alla scena indipendente

ha affrontato sfide personali al di fuori del ring, tra cui un arresto per ubriachezza molesta lo scorso anno.L’incidente ha messo in luce alcune delle sue difficoltà personali e, a quanto pare, orasi è ufficialmente separato dTNA. Secondo quanto riportato da Fightful Select,aveva firmato un’estensione biennale del contratto nel 2022, scadutadel 2024, rendendolo così un free agent. Il contratto includeva un anno opzionale aggiuntivo, ma laha deciso di non esercitare questa clausola.Anche senon è apparso di recente in TNA, è rimasto attivo nella. Dallo scorso ottobre, dopo il suo ritorno sul ring con la Pro Wrestling Revolver, ha lottato con regolarità in GCW e in numerose altreriparte da zero: Tra errori del passato e nuove opportunitàè stato arrestato lo scorso 8 giugno ad Altamonte Springs, in Florida, con accuse minori di ubriachezza molesta in pubblico e disturbo della quiete.