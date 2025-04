Cambiano le regole per le offerte nelle messe La Chiesa non è una dogana

Cambiano le regole nella Chiesa per le offerte affinché si celebrino messe con intenzioni particolari. La decisione presa dal Dicastero per il Clero, con il via libera di Papa Francesco, è motivata con la necessità di eliminare “talune prassi che, abusivamente, si sono verificate in vari luoghi”.Attraverso il decreto emanato dal Dicastero, il Vaticano chiede alle parrocchie di cercare di non cumulare, per quanto possibile, più richieste in un’unica messa, ma di dedicare ad ogni intenzione una singola celebrazione. E quando questo non è possibile – per esempio per la carenza di sacerdoti e dunque anche di messe – in ogni caso il prete potrà trattenere una sola delle offerte ricevute e dare il resto alle “parrocchie in stato di necessità”, in particolar modo in favore di quelle “nei Paesi di missione”. Ilfattoquotidiano.it - Cambiano le regole per le offerte nelle messe: “La Chiesa non è una dogana” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Dalla domenica di Pasqualenellaper leaffinché si celebrinocon intenzioni particolari. La decisione presa dal Dicastero per il Clero, con il via libera di Papa Francesco, è motivata con la necessità di eliminare “talune prassi che, abusivamente, si sono verificate in vari luoghi”.Attraverso il decreto emanato dal Dicastero, il Vaticano chiede alle parrocchie di cercare di non cumulare, per quanto possibile, più richieste in un’unica messa, ma di dedicare ad ogni intenzione una singola celebrazione. E quando questo non è possibile – per esempio per la carenza di sacerdoti e dunque anche di– in ogni caso il prete potrà trattenere una sola dellericevute e dare il resto alle “parrocchie in stato di necessità”, in particolar modo in favore di quelle “nei Paesi di missione”.

