Calciomercato.it - Lazio-Roma, altissima tensione a Ponte Milvio: contatto sfiorato tra ultras

Tre ore all’inizio del derby della capitale tra, purtroppo anche con le prime tensioni all’esterno dello stadioAll’altezza disi sono verificati tafferugli tra un gruppo di tifosi dellae la polizia che ha fronteggiato e sedato il lancio di petardi. L’intervento si è reso necessario per il tentativo ditra le tifoserie avversarie, prima quello degligiallorossi al quale è corrisposto anche subito dopo quello dei laziali., altatra, interviene la polizia (LaPresse) – Calciomercato.itMinuti di tensioni che hanno lasciato cocci e oggetti su tutto il piazzale, facendo saltare inoltre la zona cuscinetto che delimita come in ogni derby il punto di ritrovo biancoceleste, appunto, da quello giallorosso sul lungotevere al River.