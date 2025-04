Promozione il Geotermica perde i playout contro Atletico Piombino è retrocessione in Prima Categoria

Geotermica non riesce nell'obbiettivo e perde 1 a 0 contro l'Atletico Piombino, i rossoblù per mantenere la Categoria avrebbero dovuto vincere ma la rete di Lunghi nel finale del primo tempo ha sancito la retrocessione in Prima Categoria, non sono bastati i due cambi in panchina per dare lo. Pisatoday.it - Promozione, il Geotermica perde i playout contro l'Atletico Piombino, è retrocessione in Prima Categoria Leggi su Pisatoday.it Ilnon riesce nell'obbiettivo e1 a 0l', i rossoblù per mantenere laavrebbero dovuto vincere ma la rete di Lunghi nel finale del primo tempo ha sancito lain, non sono bastati i due cambi in panchina per dare lo.

