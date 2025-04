La Samb torna in Serie C 2 a 1 sul Teramo

Sambenedettese in trasferta stende 2 a 1 il Teramo e torna fra i professionisti dopo quattro anni d’assenza. L’avvio di gara è tutto di marca biancorossa: al 2’ Touré sfiora il vantaggio su lancio di Angiulli, poi al 7’ è Pavone a mettere i brividi a Orsini con un sinistro dal limite. La Samb risponde con Chiatante, bravo a innescare Paolini: il suo cross trova Eusepi, ma Menna chiude in angolo. Al 10’ Gennari sfiora il gol sugli sviluppi del corner, ma il Teramo continua a premere e al 23’ colpisce la traversa con Cum dopo un’azione ben costruita da Touré e Chiarella. Nel momento migliore dei padroni di casa, arriva però la fiammata rossoblù: al 30’ Guadalupi parte in slalom dalla propria area, serve Kerjota sulla fascia e si fa trovare pronto sul secondo palo per il tap-in di sinistro che vale lo 0-1. Sport.quotidiano.net - La Samb torna in Serie C: 2 a 1 sul Teramo Leggi su Sport.quotidiano.net San Benedetto, 13 aprile 2025 – Festa grande al Bonolis dove laenedettese in trasferta stende 2 a 1 ilfra i professionisti dopo quattro anni d’assenza. L’avvio di gara è tutto di marca biancorossa: al 2’ Touré sfiora il vantaggio su lancio di Angiulli, poi al 7’ è Pavone a mettere i brividi a Orsini con un sinistro dal limite. Larisponde con Chiatante, bravo a innescare Paolini: il suo cross trova Eusepi, ma Menna chiude in angolo. Al 10’ Gennari sfiora il gol sugli sviluppi del corner, ma ilcontinua a premere e al 23’ colpisce la traversa con Cum dopo un’azione ben costruita da Touré e Chiarella. Nel momento migliore dei padroni di casa, arriva però la fiammata rossoblù: al 30’ Guadalupi parte in slalom dalla propria area, serve Kerjota sulla fascia e si fa trovare pronto sul secondo palo per il tap-in di sinistro che vale lo 0-1.

Potrebbe interessarti anche:

Kessiè torna in Serie A - che colpo : Milan tradito

Sarri torna in Serie A? Una rivale pensa all’ex Juve : è in cima alla lista per la prossima stagione

Allegri ha dato l’ok : torna in Serie A - destinazione a sorpresa

Ne parlano su altre fonti Teramo-Samb: Guadalupi trascina i rossoblù alla promozione in una sfida da brividi. Calcio: Samb, è Serie C! L’Ancona aggancia i play-off. La Samb torna in Serie C: 2 a 1 sul Teramo. Samb, il sogno si realizza a Teramo. È Serie C!. Samb a Teramo per la promozione in Serie C: sfida decisiva contro la seconda in classifica. La Samb è in Serie C: superato il Teramo nello scontro diretto. Rossoblu promossi con tre giornate di anticipo.

Riporta msn.com: Samb in Serie C: che festa davanti al maxi-schermo. Guadalupi decide lo scontro diretto di Teramo VIDEO - TERAMO La Samb torna in Serie C dopo quattro anni. La squadra rossoblù ha superato per 2-1 il Teramo e conquista l’agognato obiettivo con ...

Riporta msn.com: La Samb torna in Serie C: 2 a 1 sul Teramo - Allo stadio Bonolis, i rossoblù superano il Teramo con una doppietta di Guadalupi e centrano l’aritmetica promozione con tre giornate d’anticipo.

calciomercato.com comunica: La Sambenedettese torna in Serie C: decisiva la vittoria contro il Teramo - A quattro anni dall`ultima partecipazione della stagione 2020/21, la Sambenedettese torna in Serie C. Con la vittoria per 2-1 sul campo del Teramo - doppietta di.