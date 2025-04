La Virtus Entella torna in Serie B promozione raggiunta con due turni d’anticipo I dettagli

Virtus Entella torna in Serie B: promozione raggiunta con due turni d’anticipo senza giocare! I dettagli sui Diavoli Neri La Virtus Entella, fresca di promozione in Serie B, ha conquistato il campionato di Serie C, Girone B, con due turni di anticipo e senza nemmeno scendere in campo. I Diavoli Neri vantano una rosa . Calcionews24.com - La Virtus Entella torna in Serie B: promozione raggiunta con due turni d’anticipo! I dettagli Leggi su Calcionews24.com LainB:con duesenza giocare! Isui Diavoli Neri La, fresca diinB, ha conquistato il campionato diC, Girone B, con duedi anticipo e senza nemmeno scendere in campo. I Diavoli Neri vantano una rosa .

Potrebbe interessarti anche:

Il sogno della Virtus Entella è realtà : torna in Serie B dopo 4 anni - un viaggio tra Liguria e giovani

Virtus Entella - Pontedera 3 a 1 | Portanova - Franzoni e Karic chiudono il match in mezz'ora

Basket - Serie A 2024/25 : la Virtus Bologna torna in vetta alla classifica - Trento ko nel big match

Ne parlano su altre fonti C'è la prima promossa in Serie B: promozione aritmetica a due giornate dal termine. Il sogno della Virtus Entella è realtà: torna in Serie B dopo 4 anni, un viaggio tra Liguria e giovani. Virtus Entella corona il suo sogno e torna in serie B!!. La Virtus Entella dell’ex Salernitana Motoc torna in Serie B. Serie C, arriva il primo verdetto: l’Entella torna in B dopo 5 anni. Tempo di verdetti, Virtus Entella in Serie B!.

Nota di msn.com: Calcio: Bucci, Chiavari torna tra i grandi con l'Entella - "La Virtus Entella è in serie B! Una splendida notizia per tutto lo sport ligure, dopo quattro anni, la squadra torna nella serie cadetta, riportando Chiavari e la Liguria tra i grandi protagonisti de ...

Si apprende da gianlucadimarzio.com: La Virtus Entella è promossa in B: la squadra di Gallo torna in seconda serie dopo sette anni - La Virtus Entella è promossa in B: la squadra di Gallo torna in seconda serie dopo sette anni - Gianluca Di Marzio ...

Segnala calciostyle.it: Serie C, ufficiale: Virtus Entella in Serie B - Visualizzazioni: 6 Adesso è ufficiale: la Virtus Entella torna in Serie B dopo 4 anni di assenza. Decisiva la sconfitta esterna del Ternana contro il Milan Futuro. Si aspettava solo l’ufficialità mate ...