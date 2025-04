Lanazione.it - Incidente frontale tra due auto, morta una donna

Castelfranco (Pisa), 13 aprile 2025 – Unadi 74 anni, residente a Santa Croce, ha perso la vita in unastradale avvenuto nella mattina di domenica 13 aprile sulla provinciale Francesca Nord a Castelfranco. Si è trattato di untra dueavvenuto poco dopo le 11 all’altezza dell’intersezione con via Enrico Mattei. L’impatto tra le due vetture è stato molto violento. La vittima stava procedendo in direzione Santa Croce-Castelfranco, mentre l’altraa bordo della quale si trovavano quattro persone era diretta verso Santa Croce. Nello schianto l'sulla quale viaggiava la vittima è andata a finire sul marciapiede a ridosso del muro di recinzione di una abitazione. L’altro veicolo ha invece terminato la sua corsa contro un palo della luce. Tre i feriti in totale.