Juventusnews24.com - Renato Veiga Juve, il difensore portoghese potrà giocare il Mondiale per Club con i bianconeri? Arriva l’annuncio che fa ben sperare Tudor e tutti i tifosi

di RedazionentusNews24, il centrale difensivo di proprietà del Chelsea potrebbe prolungare il periodo di permanenza in bianconeroilpercon la? La risposta è stata affidata all’editoriale che Niccolò Ceccarini ha redatto per conto di TUTTOmercatoWEB. PAROLE – «Le uniche due situazioni da sistemare sono quelle di Kolo Muani e, che sono in prestito rispettivamente da Paris Saint Germain e Chelsea. Lantus chiederà la proroga per tutta la durata della manifestazione, i contatti con i duesono già partiti ma la sensazione è che non ci saranno problemi».Leggi suntusnews24.com