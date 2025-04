Formula 1 la classifica all time delle vittorie in carriera nei Gran Premi

classifica all-time delle vittorie nei Gran Premi della Formula 1. La lista della top-10 e dei piloti in attività che vantano almeno una vittoria in carriera. Potrà mai esser raggiunto il "re" Michael Schumacher a quota 91? Lewis Hamilton ci prova proseguendo il suo cammino leggendario in Mercedes che l'ha portato a raggiungere Ayrton Senna nella prestigiosa classifica delle pole-position. Obiettivo sorpasso Alain Prost per Sebastian Vettel che cercherà di tornare ad impadronirsi del titolo iridato realizzando il suo sogno più Grande di vincere con la Ferrari. Quota 32 successi per Fernando Alonso che ormai non sale sul gradino più alto del podio dal 2013 in Spagna.La classifica all-time delle vittorie nei Gran Premi1 – Lewis Hamilton 1042 – Michael Schumacher 913 – Max Verstappen 644 – Sebastian Vettel 535 – Alain Prost 516 – Ayrton Senna 417 – Fernando Alonso 328 – Nigel Mansell 319 – Jackie Stewart 2710 – Niki Lauda 2516 – Kimi Raikkonen 2131 – Valtteri Bottas 1038 – Charles Leclerc 839 – Daniel Ricciardo 742 – Sergio Perez 651 – Lando Norris 556 – Oscar Piastri 456 – Carlos Sainz 460 – George Russell 377 – Pierre Gasly 177 – Esteban Ocon 1

