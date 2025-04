Gp Bahrain vince Piastri quarta e quinta le Ferrari

Piastri su McLaren vince il Gran Premio del Bahrain, precedendo al traguardo la Mercedes di George Russell. Terzo Lando Norris che al 52esimo giro riesce a sorpassare la Ferrari di Charles Leclerc, arrivato quarto. Dietro il monegasco l’altra Rossa di Lewis Hamilton. Sesto il campione del mondo in carica Max Verstappen che con la sua Redbull supera all’ultimo respiro la Alpine di Pierre Gasly. Lapresse.it - Gp Bahrain, vince Piastri: quarta e quinta le Ferrari Leggi su Lapresse.it Oscarsu McLarenil Gran Premio del, precedendo al traguardo la Mercedes di George Russell. Terzo Lando Norris che al 52esimo giro riesce a sorpassare ladi Charles Leclerc, arrivato quarto. Dietro il monegasco l’altra Rossa di Lewis Hamilton. Sesto il campione del mondo in carica Max Verstappen che con la sua Redbull supera all’ultimo respiro la Alpine di Pierre Gasly.

