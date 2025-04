Sport.quotidiano.net - La Lucchese torna alla vittoria: batte la Vis Pesaro 1-0, gol di Selvini

Lucca, 13 aprile 2025 – Lala Vis, grazie al gol siglato nella ripresa da. Il primo tempo però non regala grandi emozioni con le due squadre che non riescono a giocare in sciolte e ne scaturisce un primo tempo grigio, come il tempo. La prima conclusione del match è della Visarriva al 7’ con Cannavò che al limite dell’area di rigore calcia in porta, con Melgrati, che è costretto ad alzare la psopra la traversa con la punta delle dita e sugli sviluppi del tiro dbandierina è Paganini, che dà l’illusione del gol, ma il colpo di testa del numero diciassette termina sull’esterno della rete. Laprova a rispondere con Magnaghi, ma il suo tiro finisce tra le mani di Vukovic. La partita si gioca su ritmi molto bassi, al 27’ percussione di Gucher, che mette al centro un rasoterra invitante, dove però non c’è nessun compagno di squadra e la pfinisce fuori.