Juventusnews24.com - Conte lancia la sfida all’Inter per lo scudetto: «La guerra di pressione coi nerazzurri deve essere così per una ragione. Noi faremo questo coi nostri pregi e i nostri difetti»

di Redazione JuventusNews24“smaschera” il suo Napoli e lo obbliga a lottare con l’Inter lo: le parole dell’ex Juve in conferenza stampa precontro l’EmpoliAntonionon si nasconde più. L’ex allenatore della Juve vuole portare il suo Napoli alla vittoria dello, come dimostrano le seguenti parole alla vigilia dellacontro l’Empoli.PAROLE – «Ladiche c’è con l’Inter,una bella. Significa che stiamo facendo molto bene, siamo in una situazione dove c’è richiesto di andare oltre le nostre possibilità per tenere il passo di una squadra che dimostra anche in Europa che è attrezzata per vincere tutto. Però è una bella, un bell’entusiasmo che c’è tra i tifosi, il sogno di competere per locrea entusiasmo, spinta alla squadra, come accadrà domani allo stadio.