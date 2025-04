Internews24.com - Sucic si gode il gol con la Dinamo: «Per me è stato importante! Stare tanto fermo…»

Leggi su Internews24.com

di Redazionesiil gol con la: «Per me èfermo.» Le parole del centrocampistaLaZagabria ha rilanciato le proprie ambizioni in chiave titolo grazie a un successo per 2-0 sull’Osijek, arrivato al termine di una settimana agitata segnata dall’esonero di Fabio Cannavaro come allenatore. Ad aprire le marcature èPetar, futuro giocatore dell’Inter, che nel post-partita ha espresso tutta la sua felicità per il gol, definendolo come la fine di un periodo particolarmente complicato della sua carriera.«Per me è un gol molto, soprattutto perché è arrivato dopo un lungo infortunio. Per me significa molto per la mia sicurezza, ma non significherebbe nulla se non vincessimo. Sappiamo cosa dobbiamo fare fino in fondo se vogliamo sperare in qualcosa.