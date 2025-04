Oasport.it - Ordine d’arrivo F1, GP Bahrain 2025: Piastri precede Russell. Leclerc 4°, Hamilton 5°

Passa agli archivi la gara del GP del, quarto round del Mondialedi F1: sul tracciato di Sakhir si è deciso il quarto vincitore dell’anno dopo la corsa, disputata su distanza classica, conclusasi dopo 57 giri sulla pista bahreinita.Successo dell’australiano Oscarcon la McLaren, chei britannici George, della Mercedes, secondo, e Lando Norris, con l’altra McLaren, terzo. Restano ai piedi del podio le due Ferrari, con il monegasco Charlesquarto ed il britannico Lewisquinto.Chiude in sesta piazza il campione del mondo in carica, il neerlandese Max Verstappen con la Red Bull, che va are i transalpini Pierre Gasly, settimo con l’Alpine, ed Esteban Ocon, ottavo con l’Haas. Completano la zona punti il nipponico Yuki Tsunoda, nono con l’altra Red Bull, ed il britannico Oliver Bearman, decimo con l’Haas.