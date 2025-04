Internews24.com - Pellegrini Inter, i nerazzurri non mollano il capitano della Roma? Il CorSera: «Non inizierà con i giallorossi senza…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, inonil? Il rinnovo non arriva. Ecco l’indiscrezione del quotidianoStasera il, Lorenzo, potrebbe giocare il suo ultimo derby con la maglia. L’aria che si respira lascia intendere un possibile addio in estate, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta concreta che la società e il giocatore potrebbero valutare per evitare una partenza a parametro zero nel 2026. Secondo quanto riportato dall’edizionena del CorriereSera, Lorenzo, che la scorsa estate ha detto no a un trasferimento in Arabia Saudita , nonla prossima stagione con lasenza aver prima trovato un accordo per il rinnovo del contratto. Le squadreessate non mancano: sia Simone Inzaghi che Antonio Conte lo considererebbero un profilo ideale pere Napoli.