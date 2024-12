Ilfattoquotidiano.it - Macchinista si lancia dal treno in corsa: il Tgv con 400 passeggeri continua a sfrecciare a tutta velocità. Il testimone: “Mai visto una cosa del genere in tutta la mia carriera”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ildi unad altaTgv, in viaggio da Parigi a Saint-Étienne con 400a bordo, si èto dalin, togliendosi la vita. È successo la notte di Natale in Francia. Fortunatamente, i sofisticati sistemi di sicurezza del convoglio hanno evitato il deragliamento e protetto l’incolumità dei viaggiatori: “La SNCF si rammarica di confermare la morte di unieri sera sulla linea ad altasud-est”, ha dichiarato la compagnia ferroviaria a Le Parisien. “L’uomo ha posto fine alla sua vita mentre ilera in movimento.la famiglia dei ferrovieri è in lutto ed è molto segnata in questo giorno di Natale da questa terribile tragedia”.L’uomo, un 52enne descritto come un “conducente esperto” e un rappresentante sindacale, ha lasciato sgomenti i colleghi, che lo ricordano come una persona sensibile: sono stati loro a spiegare ai media francesi che stava attraversando un periodo difficile.