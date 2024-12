Ilgiorno.it - Lodi, auto parcheggiata in strada prende fuoco di notte: indagini in corso

, 26 dicembre 2024 –e finisce carbonizzata, accertamenti inper arrivare all'origine del rogo. Misterioso incendio, la sera di Natale 2024, alle 21.55, in via Po a. Alcuni passanti hanno dato l'allarme perché unavettura Fiat 500 ha presonegli stalli pubblici della città ed è presto diventata una pericolosa nuvola di fiamme incandescenti. La vettura era alimentata a gasolio. Per spegnere la combustione, sono quindi intervenuti i vigili del, con unapompa serbatoio, dal comando provinciale di. Nonostante il rogo sia stato prontamente aggredito, il veicolo è però purtroppo finito completamente carbonizzato, con danni pesantissimi per il proprietario. Fortunatamente, però, a bordo e nei pressi non c'era nessuno, non sono quindi stati registrati feriti o intossicati.