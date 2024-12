Oasport.it - LIVE Roma-Milano 0-2, A1 volley femminile in DIRETTA: inizia il terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-12 A segno Rotar con la parallela.7-12 Con un pizzico di fortuna Heyrman riesce a vincere il contrasto a rete con Melli.7-11 Non passa la battuta di Cazaute.6-11 Attacco incrociato vincente di Cazaute.6-10 Mani fuori Orvosova.5-10 Diagonale stretta e vincente di Cazaute.5-9 A segno Orvosova dalla seconda linea.4-9 ACE DANESIIII!4-8 Diagonale vincente di Egonu: l’azzurra ora sembra infermabile.4-7 Raro errore di Anna Danesi con il primo tempo.3-7 A segno con la pipe Orvosova.2-7 Egonu trova le mani del muro, altro break per la Vero.2-6 MURO EGONUUUU!2-5 Primo tempo vincente di Danesi.2-4 Vola via la battuta di Orro.1-4 Sbaglia dai nove metri anche Orvosova.1-3 Errore al servizio per Heyrman.0-3 MURO DANESIIII!0-2 Con classe, cinismo ed eleganza Egonu va a segno con la diagonale.